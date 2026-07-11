Il Napoli sta finalizzando l'acquisto dell’attaccante argentino Zeballos, che ha rifiutato altre offerte. La trattativa sembra ormai conclusa, con il club pronto a ufficializzare l’accordo. Zeballos, attualmente svincolato, è stato scelto come primo acquisto di mercato. Non sono stati resi noti dettagli economici dell’operazione. La società ha comunicato di aver raggiunto un’intesa con il calciatore, che si unirà al team nelle prossime settimane.

Il Napoli è pronto a chiudere il primo colpo di mercato. Sembra ormi vicino alla chiusura l’acquisto del calciatore argentino Zeballos. “Un argentino a casa di Diego. Il Napoli accelera per Exequiel Zeballos, anni 24, esterno del Boca Juniors pronto a trasferirsi in Italia. Ha messo in stand-by altre proposte, aspetta gli azzurri, spera che l’affare si faccia. Questi sono i giorni del grande ottimismo, il suo e quello del ds Manna. Il giocatore è in pugno, è stato bloccato da tempo e ora si attende solo il momento giusto per affondare il colpo e chiudere. La priorità non cambia: prima le uscite. Però il Napoli lavora comunque al mercato in entrata e sonda, studia le mosse giuste, dialoga, si confronta con agenti e intermediari e poi aspetta in sordina prima dell’assalto decisivo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Il Napoli ha in mano Zeballos, l’argentino rifiuta altre destinazioni

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