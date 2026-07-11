Il Museo del Latte compie diciotto anni Raffica di iniziative

Da ilgiorno.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno, nel comune di Bellano, compie 18 anni. Da quasi due decenni, il museo si dedica alla conservazione e alla promozione delle tradizioni locali, offrendo mostre e iniziative dedicate alla cultura della zona. La struttura ha ospitato numerosi eventi e attività nel corso degli anni, mantenendo vivo il patrimonio storico e culturale della comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BELLANO (Lecco) Il Muu di Bellano diventa maggiorenne. Il Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno a Bellano festeggia un compleano importante: 18 anni di attività al servizio della valorizzazione del territorio, della sua storia e delle sue tradizioni. Per celebrare l’anniversario, oggi, sono in programma escursioni, laboratori, attività sportive, appuntamenti culturali e una cena conviviale. Si comincia alle 14.30 con Cammini, un percorso guidato a cura dei Custodi del patrimonio di Bellano alla scoperta delle chiese di San Lorenzo, Sant’Antonio e del Santuario della Madonna della Neve. La partecipazione è gratuita con iscrizione all’indirizzo custodipatrimoniobellano@gmail. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il museo del latte compie diciotto anni raffica di iniziative
© Ilgiorno.it - Il Museo del Latte compie diciotto anni. Raffica di iniziative
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La Casa delle Culture di Modena compie vent'anni: le iniziative previsteLa Casa delle Culture di Modena celebra vent’anni con un calendario di iniziative dedicate a migrazioni, intercultura, pace, letteratura,...

La Fraternità della Visitazione di Pian di Scò compie 25 anni: un anno di iniziative per celebrare il traguardoIl 22 giugno 2026 la Fraternità della Visitazione di Pian di Scò ha festeggiato 25 anni di attività.

Temi più discussi: Il MUU di Vendrogno celebra 18 anni con eventi e cultura; Museo del Latte compie 18 anni: una giornata di festa tra cultura, sport e tradizioni; Il MUU di Vendrogno festeggia 18 anni con una giornata di eventi e una mostra; IL MUU COMPIE 18 ANNI, IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI E TUTTI I DETTAGLI.

museo del latte il museo del latteIL MUSEO DELLA MUGGIASCA FA 18 ANNI: AL VIA LA MOSTRA SUL MONTE MUGGIOVENDROGNO – Due importanti eventi sono in programma a luglio al Museo della Muggiasca di Vendrogno il prossimo 11 luglio. Il primo è la festa di compleanno del MUU Museo del latte e della storia della ... valsassinanews.com

Il Museo del Latte compie diciotto anni. Raffica di iniziativeBELLANO (Lecco) Il Muu di Bellano diventa maggiorenne. Il Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno a ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web