Il Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno, nel comune di Bellano, compie 18 anni. Da quasi due decenni, il museo si dedica alla conservazione e alla promozione delle tradizioni locali, offrendo mostre e iniziative dedicate alla cultura della zona. La struttura ha ospitato numerosi eventi e attività nel corso degli anni, mantenendo vivo il patrimonio storico e culturale della comunità.

BELLANO (Lecco) Il Muu di Bellano diventa maggiorenne. Il Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno a Bellano festeggia un compleano importante: 18 anni di attività al servizio della valorizzazione del territorio, della sua storia e delle sue tradizioni. Per celebrare l’anniversario, oggi, sono in programma escursioni, laboratori, attività sportive, appuntamenti culturali e una cena conviviale. Si comincia alle 14.30 con Cammini, un percorso guidato a cura dei Custodi del patrimonio di Bellano alla scoperta delle chiese di San Lorenzo, Sant’Antonio e del Santuario della Madonna della Neve. La partecipazione è gratuita con iscrizione all’indirizzo custodipatrimoniobellano@gmail. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Museo del Latte compie diciotto anni. Raffica di iniziative

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