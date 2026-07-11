Il metodo Sturzo per ricostruire la democrazia, descritto come un tentativo di superare la polarizzazione politica, viene analizzato dall’esperto Chiapello. Si parla di un accordo informale tra destra e sinistra volto a modificare il sistema politico, dando origine alla cosiddetta “seconda repubblica”. L’articolo si focalizza su come questo patto non scritto abbia portato a un mutamento delle dinamiche istituzionali e delle alleanze politiche.

Il grande patto non scritto tra destra e sinistra per ritrovarsi in un salto di sistema, in quella che è stata definita “seconda repubblica” e che dopo tre decenni si può ritenere un fallimento, si è fondato di fatto sul disfacimento (e suicidio di una classe dirigente ancora ottima nel “mestiere” come visto nelle sopravvivenze uti singuli successive ma ben lungi da una resilienza ideale come i democristiani tedeschi nello stesso periodo) della Democrazia Cristiana, ossia del centro, tra rivoluzione giudiziaria a cui hanno dato pieno sostegno i convergenti giustizialismi missino e comunista, sulla cancellazione della legge elettorale... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il metodo Sturzo per ricostruire la democrazia (Oltre la polarizzazione). L’opinione di Chiapello

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