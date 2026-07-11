Il Manchester City ha battuto l’Arsenal firmando Monga dal Leicester

Il Manchester City ha annunciato l'acquisto dell'ala Jeremy Monga dal Leicester City. La società ha confermato il trasferimento mentre l’allenatore Enzo Maresca lavora alla composizione della rosa per la prossima stagione. La firma di Monga si aggiunge alle operazioni di mercato del club in vista delle competizioni future. La durata del contratto e i dettagli economici non sono stati resi noti.

2026-07-11 12:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Manchester City ha completato l’acquisto dell’ala di alto livello Jeremy Monga dal Leicester City mentre Enzo Maresca continua a rimodellare la sua squadra in vista della nuova stagione. Il 16enne diventa il quarto arrivo estivo del City dopo aver optato per il trasferimento all’Etihad nonostante il forte interesse dell’Arsenal. Monga è emerso come uno dei giovani prospetti più brillanti del calcio inglese dopo aver fatto irruzione nella prima squadra del Leicester la scorsa stagione. L’esterno ha collezionato 27 presenze in campionato con i Foxes, segnando una volta e fornendo due assist durante una stagione difficile che si è conclusa con la retrocessione in League One. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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