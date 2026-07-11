Il Lesmo continua a puntare a consolidare la propria posizione nel campionato e a migliorare le proprie prestazioni. Il presidente della società ha dichiarato che l’obiettivo è rafforzare la squadra mantenendo la competitività, senza specificare tempi o modalità. La squadra si impegna a lavorare per migliorare i risultati, senza indicare priorità tra consolidamento e crescita. Nessuna informazione aggiuntiva sui piani futuri o sulle strategie adottate.

Tra consolidarsi ai vertici e migliorarsi il presidente del Lesmo Michele Coccimiglio sceglie. entrambe. "Consolidarci è un verbo che mi piace perché vuol dire che in questi anni abbiamo lavorato bene e attestarci per la terza volta nelle parti alte rappresenterebbe un grande traguardo considerato che solo 15 anni fa eravamo una società neonata in Terza Categoria. Però siamo ambiziosi e quindi anche la parola migliorarsi mi piace. Certo, se nella stagione appena conclusa siamo andati a un passo dalla vittoria, migliorare significa competere per il primo posto.". Sfuggito, in primavera a Colico in 90 minuti fatali alla formazione di Simone Fossati che resta saldissimo in panchina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Lesmo non si ferma più: "Vogliamo migliorare"

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