Un esperto ha spiegato che tra i cambiamenti principali in una squadra ciclistica ci sono stati miglioramenti nell'organizzazione dell'alimentazione, con particolare attenzione all'idratazione e alla nutrizione. Si parla di un utilizzo del gel al lattato come parte di questa strategia, senza specificare i dettagli o i vantaggi specifici. La gestione dell'alimentazione è stata definita efficace, ma non sono forniti ulteriori dati o spiegazioni tecniche.

“Penso che uno dei cambiamenti più grandi che abbiamo potuto fare come squadra sia stata l'organizzazione attorno all'alimentazione, con una gestione davvero efficace dell'idratazione e della nutrizione”. Parole di Tadej Pogacar, e come dargli torto. Il dominatore del Tour de France 2026 ha infatti dovuto fare i conti anche con il caldo infernale delle tappe, che il campione di Uae-XRG è riuscito a domare grazie a continui accorgimenti per evitare disidratazione e aumento della temperatura corporea. Uno dei suoi segreti potrebbe essere un tipo di gel a base di lattato (o acido lattico), che potrebbe attenuare o ritardare la sensazione di fatica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il gel al lattato tra i segreti di Pogacar? Cos'è e quali sono i vantaggi. Parla l'esperto

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