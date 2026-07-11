Il futurismo atletico di Fn Vannacci resta solo alla prova del nuoto
L'ex generale ha partecipato a una sessione di nuoto a Imperia, dove ha dichiarato di voler “temprarsi” con lo sport. Durante l'evento, ha affermato che le alleanze sono ancora da definire e ha aggiunto: “Io non rinculo”. La presenza di rappresentanti di Forza Nuova si è concentrata sull'attività fisica, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o future iniziative.
L’ex generale raduna i suoi per “temprarsi” con lo sport: “Le alleanze? Vedremo, io non rinculo”. Braccia tese da Fn a Imperia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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