Il Festival Itinerante de La Notte della Taranta si svolgerà dal 30 luglio al 19 agosto, coinvolgendo venti comuni del Salento. Il tema scelto per questa edizione è 'Le vie del Mediterraneo'. Durante il percorso, si ascolteranno i suoni dell'Aspromonte e le musiche della Sicilia, con spettacoli e concerti che attraversano diverse località della regione.

Il Festival Itinerante 2026 de La Notte della Taranta, dal 30 luglio al 19 agosto, attraversa venti comuni del Salento e sceglie 'Le vie del Mediterraneo' come titolo e filo conduttore. Un viaggio aperto all’incontro: accanto alle sonorità salentine, a risuonare sui palcoscenici del Festival sono le lingue minoritarie e i suoni dell’Aspromonte, le musiche dalla Sicilia, dalla Sardegna, dall’Albania e dal Marocco. Il programma del Festival, realizzato con il coordinamento artistico di Fabio Chiriatti e Renata Nemola, accompagnerà il pubblico in venti tappe verso il Concertone di Melpignano, in programma sabato 22 agosto sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, con Ermal Meta Maestro concertatore e le coreografie di Fredy Franzutti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Il Festival Itinerante de La Notte della Taranta passa attraverso i suoni dell'Aspromonte e le musiche della Sicilia

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