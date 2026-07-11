Il fantasma di Escobar sulla Colombia Jaminton Campaz non può tornare in patria | è minacciato di morte

Notizia in breve

Jaminton Campaz non può tornare in Colombia dopo aver ricevuto minacce di morte. Il motivo è il fallimento nel tentativo di segnare il gol decisivo durante i supplementari di Svizzera-Colombia, che avrebbe potuto qualificare la squadra ai quarti dei Mondiali. Il giocatore, 26 anni, è stato oggetto di minacce dopo l'episodio e, di conseguenza, non può rientrare nel suo paese.