Il fantasma di Escobar sulla Colombia Jaminton Campaz non può tornare in patria | è minacciato di morte
Jaminton Campaz non può tornare in Colombia dopo aver ricevuto minacce di morte. Il motivo è il fallimento nel tentativo di segnare il gol decisivo durante i supplementari di Svizzera-Colombia, che avrebbe potuto qualificare la squadra ai quarti dei Mondiali. Il giocatore, 26 anni, è stato oggetto di minacce dopo l'episodio e, di conseguenza, non può rientrare nel suo paese.
Jaminton Campaz è stato minacciato di morte dopo aver fallito il gol della possibile qualificazione ai quarti dei Mondiali nei supplementari di Svizzera-Colombia: il 26enne attaccante non può tornare in patria. Inevitabile pensare al precedente della tragica morte per assassinio di Andres Escobar nel 1994. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Amenazas de MUERTE a CAMPAZ y su FAMILIA: el fantasma de Andrés ESCOBAR vuelve a Colombia
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