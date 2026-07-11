Il corteo storico della Quintana si è svolto in notturna ad Ascoli, dedicato alla Madonna della Pace. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, che hanno assistito a una rappresentazione che unisce elementi tradizionali e innovativi. La sfilata ha coinvolto diverse figure in costumi d’epoca, accompagnate da musica e scene rappresentative. L’evento si è concluso con l’illuminazione della città e la presentazione finale delle contrade.

Ascoli, 11 luglio 2026 – Solenne, raffinato, affascinante. Il corteo storico della Quintana in notturna, dedicata alla Madonna della Pace, ha incantato ancora una volta migliaia di persone. Fin da metà pomeriggio, ascolani e turisti hanno affollato strade e piazze per assistere alla sfilata degli oltre mille figuranti, lasciandosi conquistare dal fascino senza tempo della rievocazione. Puntuale, alle 19.30, il corteo ha preso il via sotto la regia del coreografo Mirko Isopi, regalando emozioni fino all’ingresso al campo dei giochi. Tra i momenti più applauditi, come da tradizione, l’ingresso delle castellane, quest’anno salite a diciassette grazie all’esordio del nuovo castello di Palmiano, accolto ufficialmente nel corteo storico, con la castellana Cristina Ferretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il corteo della Quintana incanta ancora Ascoli. Tradizione e novità: un grande spettacolo

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