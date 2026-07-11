Un coltello viene utilizzato sempre più spesso come arma nelle aggressioni urbane. Un attacco al volto ha un significato simbolico, poiché il viso rappresenta identità, riconoscibilità e presenza sociale. La scelta di questa zona del corpo mira a infliggere danni psicologici e fisici, aumentando il timore tra i cittadini. Le autorità continuano a monitorare questa tendenza, senza ancora adottare misure specifiche contro l’uso di armi bianche nelle strade.

«Un attacco al volto possiede un significato particolare. Il viso non è soltanto una parte anatomica: rappresenta identità, bellezza, riconoscibilità e presenza sociale. Sfregiare qualcuno significa lasciare un messaggio permanente sul suo corpo. L’obiettivo può non essere uccidere, ma punire. Modificare il volto della vittima può rappresentare una forma estrema di dominio: “Da questo momento porterai su di te ciò che io ho deciso di farti”».? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il coltello è diventato l’arma perfetta per portare la paura nelle nostre città

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Her cruel husband sent her to a CEOs room—unaware she was his long-lost true love.

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