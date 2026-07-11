il campo largo vede napoli e poi muore

La seconda tappa del tour di Pd, M5s e Avs prevista per il 15 luglio a Padova è stata rinviata. La decisione arriva dopo il fallimento della manifestazione a Napoli, caratterizzata da piazze vuote, contestazioni e gaffe geopolitiche. La manifestazione nel capoluogo campano si è conclusa con un esito deludente, portando alla modifica del calendario degli eventi. La data e la sede del nuovo appuntamento non sono ancora state comunicate.

Dopo il disastro partenopeo, tra piazza vuota, contestazione e gaffe geopolitiche, slitta la seconda tappa del tour di Pd, M5s e Avs, in programma il 15 luglio a Padova. Ufficialmente per correre in Aula, ma in realtà per evitare una nuova figuraccia epocale. Il rinvio non è ancora ufficiale, ma c’è già la scusa: nelle stesse ore in Parlamento si vota la legge elettorale e quindi la data del comizio va cambiata. Detto ciò, quello che è accaduto a Napoli dimostra che i vertici nazionali di Pd, M5s e Avs non hanno voluto ascoltare chi suggeriva loro di non organizzare una iniziativa politicamente così importante a Napoli, città dove le tensioni sociali sono endemiche e i teatrini della politica politicante non appassionano nessuno. 🔗 Leggi su Laverita.info

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