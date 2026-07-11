Il caldo e la siccità aggravano il pericolo incendi nelle nostre valli

Dall'inizio dell’anno sono stati accertati 18 incendi boschivi nella provincia, con 12 di origine colposa e 6 dolose. Le fiamme hanno interessato complessivamente 33.050 metri quadrati di terreno, equivalenti a circa quattro campi da calcio. Le condizioni di caldo e siccità, aggravate dal cambiamento climatico, contribuiscono ad aumentare il rischio di incendi nelle zone boschive della regione.

Dall’inizio dell’anno sono stati accertati nella nostra provincia 18 roghi boschivi: 12 sono stati colposi e 6 sono stati dolosi. 33.050 metri quadrati in fiamme, l’equivalente di circa quattro campi da calcio «Il cambiamento climatico aumenta l’incidenza degli incendi boschivi anche in Bergamasca». A dirlo è il tenente colonnello Amerigo Filippi, del Gruppo Carabinieri Forestale di Bergamo, che si occupa delle azioni di contrasto e di risposta agli incendi nella nostra provincia. «Il regime degli incendi boschivi nelle Alpi e nelle Prealpi si sta trasformando radicalmente a causa del riscaldamento globale», spiega Filippi, che continua: «I mutamenti del clima stanno estendendo il rischio di incendi estivi a quote e aree storicamente considerate sicure o umide. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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