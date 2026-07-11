Ibrahimovic durissimo con Rudi Garcia | Aver sostituito Courtois con Lammers è stato vergognoso

Zlatan Ibrahbimovic che commenta i Mondiali ai microfoni di FOX Sports è stato durissimo con il Ct del Belgio autore di una scelta che è costata l'eliminazione: "Solo perché gioca nello United, mentre Penders nello Strasburgo. tutta colpa sua". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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