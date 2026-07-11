I Subsonica sono arrivati ad Arezzo per l’anteprima del “Mengo Music Fest”. La band, con 30 anni di attività e 11 album, ha eseguito brani dal nuovo album “Terre Rare”, uscito a marzo. La serata, al Prato, ha visto la band esibirsi con il loro tour estivo “Terre Rare: 26-96”. La performance ha coinvolto il pubblico presente, che ha ascoltato dal vivo le canzoni più recenti e alcuni classici.

di Angela Baldi AREZZO Trent’anni di carriera, 11 album all’attivo, l’ultimo “Terre Rare“ uscito a marzo e un tour estivo appena partito. I Subsonica sbarcano stasera al Prato di Arezzo dove saranno protagonisti dell’anteprima del “Mengo Music Fest“ con il loro tour estivo “Terre Rare: 26-96“. La band torinese è in città per l’unica data toscana del tour. Sul palco anche Federico Grazzini con il suo djset, Osaka flu e Revue. Una serata in viaggio per le loro “Terre Rare“, l’album dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. E anche un viaggio nel tempo soprattutto presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Subsonica accendono il Mengo Fest: "Raccontiamo la realtà in cui viviamo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I Subsonica pronti a sbarcare al MengoSabato 11 luglio, nel Parco il Prato di Arezzo, si terrà l’anteprima del Mengo Music Fest, con i Subsonica come headliner.

La musica accende il Mengo Fest. Cinque notti di note ed emozioniDal 14 al 18 luglio si svolge al Prato di Arezzo la nuova edizione del Mengo Music Fest, che prevede cinque serate di concerti e numerose attività...

Temi più discussi: I Subsonica accendono il Mengo Fest: Raccontiamo la realtà in cui viviamo; I Subsonica pronti a sbarcare al Mengo; Noi, i pionieri di Arezzo Wave. I Subsonica sbarcano al Mengo. Dalle radici rock al festival di oggi; I Subsonica pronti a sbarcare al Mengo.

I Subsonica accendono il Mengo Fest: Raccontiamo la realtà in cui viviamoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Ecco i Subsonica: il tour Terre Rare fa tappa ad Arezzo, appuntamento al Prato con l'anteprima del Men/Go FestApprodano al Men/Go Music Fest i Subsonica protagonisti sabato 11 luglio al Prato di Arezzo dell'anteprima del festival nella loro unica data toscana del tour Terre Rare: 96-26. Prima di loro sul palc ... corrierediarezzo.it