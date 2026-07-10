I pronostici di venerdì 10 luglio | Spagna-Belgio ai Mondiali e non solo

Venerdì 10 luglio si disputano i quarti di finale dei Mondiali con la partita tra Spagna e Belgio. È la prima volta dal 2010 che la squadra spagnola arriva a questo stadio del torneo. Oltre alla sfida principale, si giocano anche varie partite di campionati minori. La partita tra le due nazionali si svolge in un contesto di grande attesa e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

I pronostici di venerdì 10 luglio: proseguono i quarti di finale con Spagna-Belgio ai Mondiali e si giocano campionati minori Per la prima volta dal 2010, anno dello storico trionfo sudafricano, la Spagna ritorna a giocare un quarto di finale di un Mondiale. La Roja, pur meno appariscente e pirotecnica di selezioni come Francia e Argentina, ha comunque mantenuto le promesse della vigilia, adottando però un profilo più basso rispetto alle altre grandi favorite per la vittoria finale rimaste in corsa. Ora si troverà di fronte il Belgio, che nonostante un percorso complicato è arrivato fin qui con merito. (Ansa Foto) – IlVeggente.it La Spagna parte favorita perché è probabilmente la squadra più equilibrata del torneo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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