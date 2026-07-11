Il sindaco ha incontrato l’assessore al turismo e il rappresentante degli albergatori per discutere i piani estivi. La riunione si è svolta in Comune e ha coinvolto anche la presentazione di brochure promozionali. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle iniziative o sui contenuti delle campagne di promozione. La discussione si è concentrata sulle strategie di comunicazione tra social media e materiale cartaceo per la stagione estiva.

Summit in Comune del sindaco Valerio Vesprini (foto), con l’assessore al turismo Giampiero Marcattili e il presidente dell’assoalbergatori Ataf Gianluca Vecchi. Tema il turismo nei mesi estivi e come affrontarlo per assicurarsi il maggior numero possibile di arrivi e presenze di turisti. Al termine dell’incontro i protagonisti hanno emesso una nota, in cui vengono elencati gli elementi componenti il progetto, ovvero "promozione, digital marketing e accoglienza, una nuova brochure, campagne social e ’Porto San Giorgio Village’". Tra i dati riferiti, l’enunciato progetto strategico sembra aver perso un po’ di consistenza, tranne che per la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I piani per l’estate tra social e brochure

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