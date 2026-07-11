Durante le vacanze, gruppi di minorenni italiani e stranieri hanno danneggiato diversi stabilimenti balneari nei Lidi Ferraresi, tra cui quello di Lido di Spina. Il proprietario ha riferito che gli atti di vandalismo sono avvenuti negli ultimi giorni, con stabilimenti devastati. Nessuna persona è stata ancora fermata o denunciata. Le autorità stanno indagando sui fatti e sulla composizione dei gruppi coinvolti.

Tempo di vacanze, e così i maranza adesso devastano le spiagge. Ultima tappa dei teppisti — spesso minorenni, italiani e stranieri — i Lidi Ferraresi. Da giorni si accaniscono sugli stabilimenti balneari, come accaduto al Lido di Spina, racconta il proprietario, Italo Esposito. L'alba di solito è il momento in cui si scatenano, dopo essere arrivati spesso in treno da città e paesi vicini. Per chi lavora sulla spiaggia, con i turisti, i danni sono pesanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - I maranza ora colpiscono in spiaggia, stabilimenti devastati a Lido di Spina

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MARANZA SPARANO IN ARIA CON UNA SCACCIACANI, PANICO ALLA FERMATA DEI BUS | 23/04/2026

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