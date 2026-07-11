I convitati di pietra una grande idea di Mari che si perde nel funambolismo narrativo
L’idea da cui nasce I convitati di pietra, vincitore non senza polemiche dell’ultimo Strega, è una di quelle che fanno pensare di avere fra le mani un grande romanzo. Un gruppo di ex compagni della III A del liceo milanese Berchet si ritrova un anno dopo la maturità alla prima di quella che diventerà una lunga sequela di cene di classe. È da lì che parte lo spunto destinato a governare tutto il libro di Michele Mari: una riffa macabra dove, a ogni cena, ciascuno versa una quota e il montepremi andrà diviso soltanto fra gli ultimi tre rimasti vivi. Dentro ci sono tutti gli ingredienti del romanzo: avidità, amicizia, invidia, tempo, morte. Sembra il punto d’incontro fra Georges Simenon, Friedrich Dürrenmatt e il miglior Mari, quello capace di trasformare un artificio narrativo in un esperimento morale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Idee di lettura e intenzioni di maggio: una TBR esagerata vecchio stile!
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Premio Strega 2026 a Michele Mari con ‘I convitati di pietra’Michele Mari ha vinto l’80esima edizione del premio Strega con il libro ‘I convitati di pietra’ (Einaudi).
Temi più discussi: I convitati di pietra di Michele Mari ha vinto il Premio Strega; Premio Strega: Mari vince con I convitati di pietra, ma la sorpresa è Lo sbilico di Pierantozzi; Michele Mari vince il premio Strega con I convitati di pietra, ma avrebbe preferito con Leggenda privata; Premio Strega 2026, vince Michele Mari con il romanzo I convitati di pietra.
Michele Mari non sa sorridere, dice, ma divertirsi sì e lo ha fatto per un mese, il tempo che gli è servito per scrivere il romanzo con cui ha vinto l’80esimo Premio Strega con 190 preferenze, I convitati di pietra (Einaudi). Lo hanno tartassato per i sorrisi mancati, x.com
PREMIO STREGA 2026: IL VINCITORE Michele Mari ha vinto con I convitati di pietra (Einaudi) il Premio Strega 2026. Con uno stile colto e ossessivo, Mari ha dato vita a un romanzo cinico che trasforma la cena di classe in una spietata scommessa sulla sopra facebook
Come state rosicando per la vittoria di Michele Mari al Premio Strega? reddit
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