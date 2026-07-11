L’idea da cui nasce I convitati di pietra, vincitore non senza polemiche dell’ultimo Strega, è una di quelle che fanno pensare di avere fra le mani un grande romanzo. Un gruppo di ex compagni della III A del liceo milanese Berchet si ritrova un anno dopo la maturità alla prima di quella che diventerà una lunga sequela di cene di classe. È da lì che parte lo spunto destinato a governare tutto il libro di Michele Mari: una riffa macabra dove, a ogni cena, ciascuno versa una quota e il montepremi andrà diviso soltanto fra gli ultimi tre rimasti vivi. Dentro ci sono tutti gli ingredienti del romanzo: avidità, amicizia, invidia, tempo, morte. Sembra il punto d’incontro fra Georges Simenon, Friedrich Dürrenmatt e il miglior Mari, quello capace di trasformare un artificio narrativo in un esperimento morale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I convitati di pietra, una grande idea di Mari che si perde nel funambolismo narrativo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Idee di lettura e intenzioni di maggio: una TBR esagerata vecchio stile!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Michele Mari, di cosa parla I convitati di pietra che ha vinto Il Premio Strega 2026

Premio Strega 2026 a Michele Mari con ‘I convitati di pietra’Michele Mari ha vinto l’80esima edizione del premio Strega con il libro ‘I convitati di pietra’ (Einaudi).

Temi più discussi: I convitati di pietra di Michele Mari ha vinto il Premio Strega; Premio Strega: Mari vince con I convitati di pietra, ma la sorpresa è Lo sbilico di Pierantozzi; Michele Mari vince il premio Strega con I convitati di pietra, ma avrebbe preferito con Leggenda privata; Premio Strega 2026, vince Michele Mari con il romanzo I convitati di pietra.

Michele Mari non sa sorridere, dice, ma divertirsi sì e lo ha fatto per un mese, il tempo che gli è servito per scrivere il romanzo con cui ha vinto l’80esimo Premio Strega con 190 preferenze, I convitati di pietra (Einaudi). Lo hanno tartassato per i sorrisi mancati, x.com

Come state rosicando per la vittoria di Michele Mari al Premio Strega? reddit

Premio Strega 2026: Michele Mari vince con I convitati di pietra a RomaMichele Mari ha conquistato il Premio Strega 2026 con I convitati di pietra, ottenendo 190 voti; la finale si è svolta a piazza del Campidoglio davanti a 643 giurati e con la presenza istituzionale de ... notizie.it

Michele Mari, di cosa parla I convitati di pietra che ha vinto Il Premio Strega 2026Con 190 punti, Michele Mari vince il Premio Strega 2026 con il I convitati di pietra: di cosa parla il suo romanzo ... dilei.it