C’era chi lo dava già per favorito ancora prima che venisse annunciata la sestina e, alla fine, i pronostici sono stati rispettati. Michele Mari ha vinto il Premio Strega 2026 con I convitati di pietra, al termine di un’ edizione accompagnata dalle immancabili polemiche e da un dibattito che, nei giorni precedenti alla proclamazione, aveva fatto discutere il mondo editoriale. Ma, al netto dell’esposizione mediatica che ha accompagnato l’80esima edizione del premio letterario più importante d’Italia, resta soprattutto un romanzo che racconta qualcosa di profondamente umano, controverso e, a tratti, paurosamente reale. Di cosa parla “I convitati di pietra”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michele Mari, di cosa parla I convitati di pietra che ha vinto Il Premio Strega 2026

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I convitati di pietra di Michele Mari | Recensione Premio Strega 2026 | Letture Metropolitane

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Michele Mari ha vinto il #PremioStrega2026: ma cosa ne pensano i lettori? Chi sono i vincitori morali di questa edizione? Scopri cosa ne pensano i lettori intervenuti sui nostri social subito dopo la proclamazione del vincitore. - X x.com

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