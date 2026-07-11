I bambini dell’oratorio di Baruccana si sono radunati in fila all’ingresso del Bosco delle Querce, in attesa di partecipare alla visita del Presidente della Repubblica. Tra domande e curiosità, alcuni chiedevano se sarebbero stati mostrati in televisione e cercavano di riconoscere il Presidente, chiedendo se fosse quello con i capelli bianchi. Durante l’attesa, hanno osservato un veicolo della polizia dotato di fuoristrada. La visita prevedeva un percorso fino al grande pioppo, prima tappa del Presidente nel Comune.

"Ma ci fanno vedere in televisione?". "Il Presidente è quello con i capelli bianchi?". "Guarda che forte il fuoristrada della Polizia!". I bambini dell’oratorio di Baruccana sono in fila per l’accreditamento all’ingresso del Bosco delle Querce per raggiungere il grande pioppo, prima tappa del Presidente Mattarella a Seveso. Strappano un sorriso a chi li osserva e li ascolta. Emozionati anche loro, come tutti. Persino la sindaca Alessia Borroni a cui nel primo saluto mancherà anche un po’ la voce, come aveva pronosticato poco prima ai ’suoi’ volontari della Protezione civile, che sono qui, come sempre, per garantire che tutto vada per il meglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I bambini e il Presidente. La grande festa della rinascita al Bosco delle Querce: "Ma poi ci fanno vedere in tv?"

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