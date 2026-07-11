I 5 anni dalla chiusura dell’ex Gkn di Campi Bisenzio | storia di una lotta diventata un simbolo

Da corrierefiorentino.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono passati quasi cinque anni dalla chiusura dello stabilimento industriale in provincia di Firenze. In questo periodo, i lavoratori e i sostenitori hanno organizzato circa 2000 giorni di presidio, oltre a 13 cortei e 41 giorni di tendata. Sono stati effettuati anche 13 giorni di sciopero della fame, con occupazioni di torri, eventi culturali, incontri pubblici e partecipazioni a consigli comunali.

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Quasi duemila giorni di presidio, 13 cortei, 41 giorni di tendata, 13 giorni di sciopero della fame, occupazioni di torri, concerti, incontri, viaggi, libri, consigli comunali. Resistono i circa cento operai dell’ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze).  Era il 9 luglio di cinque anni fa quando arrivò quella mail di licenziamento con tanto di chiusura dello stabilimento da parte dell’allora proprietà, il fondo Melrose. Si aprì una crisi, e con essa l’incredibile mobilitazione operaia che, da via Fratelli Cervi a Campi Bisenzio, ha portato la lotta in tutta Italia.  Un movimento dal basso, quello messo in piedi dal Collettivo di... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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