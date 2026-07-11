I 250mila di Ultimo e il bisogno di live | perché i concerti stanno salvando l’industria musicale

Il concerto di Ultimo a Roma ha attirato circa 250.000 persone. Il successo di questo evento evidenzia come i concerti dal vivo stiano rappresentando una componente chiave per il settore musicale, soprattutto dopo anni di difficoltà economiche. La ripresa delle attività dal vivo sembra contribuire alla stabilità delle imprese del settore, offrendo un’alternativa ai canali digitali e alle vendite di musica registrata. La partecipazione massiccia dimostra l’interesse del pubblico per gli eventi dal vivo.

I 250.000 del concerto di Ultimo a Roma, al netto delle varie spiegazioni piovute sui social ma mai adeguatamente supportate da una visione distaccata del fenomeno, ci indicano innanzitutto due cose: da una parte la più naturale tendenza al superamento di record precedentemente stabiliti, dinamica fisiologica in qualsivoglia attività umana e oggi quanto mai urgente necessità nell’ambito della musica dal vivo; dall’altra lo stato dell’arte, o delle sue economie, nel mondo del music business. Se infatti, andando a indagare il secondo punto, si prende in considerazione la disastrosa transizione dell’industria discografica dall’era dei supporti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Temi più discussi: La favola di Ultimo diventa realtà davanti ai 250mila di Tor Vergata; Ultimo, la notte dei record a Tor Vergata: 250mila spettatori; Le foto del concerto di Ultimo, che ha venduto più biglietti di sempre in Italia; Con lui ci sentiamo meno soli: Ultimo ha trasformato in stelle per una notte 250mila persone. Quando la realtà supera la fantasia (e c’è di mezzo il Vangelo).

I 250mila di Ultimo e il bisogno di live: perché i concerti stanno salvando l’industria musicaleI 250.000 del concerto di Ultimo a Roma, al netto delle varie spiegazioni piovute sui social ma mai adeguatamente supportate da una visione distaccata del fenomeno, ci indicano innanzitutto due cose: ... ilfattoquotidiano.it

Apro la TL e tutti a criticare il concerto di #Ultimo Io avrei dato qualsiasi cosa per essere lì ieri con qualcuno che amavo e non c'è più. La sua musica ci unirà per sempre. Un ragazzo che si è fatto da solo e muove 250mila persone! Tanta stima x.com

Ultimo, il concerto reddit

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