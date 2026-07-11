Un giovane di 30 anni ha acquistato un biglietto per il concerto di Vasco Rossi, condividendo sui social la propria dedica a “Albachiara”. Vasco Rossi ha risposto pubblicamente, creando un momento di scambio tra artista e fan. La vicenda ha attirato attenzione sui social, dove il giovane ha mostrato entusiasmo per l’evento. La comunicazione tra il musicista e il supporter ha suscitato commenti e interesse tra gli appassionati di musica italiana.

Ultimo e Vasco Rossi stanno scrivendo una delle pagine più belle della musica italiana. Nonostante il 30enne romano abbia sottratto al Komandante il record per lo show italiano con il maggior numero di spettatori paganti, non sembra esserci alcuna rivalità: dopo le belle parole spese dal rocker di Zocca per il collega, è stato Niccolò Moriconi a rendergli un piccolo tributo con una story sui social, spiegando di aver comprato il biglietto per il suo prossimo concerto. Lo scontro tra Ultimo e Vasco Rossi. Nessuna rivalità: tra Ultimo e Vasco Rossi solo affetto e stima. Dopo i complimenti del Komandante per il suo show di Tor Vergata, il cantante 30enne ha ricambiato con una particolare story sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Ho comprato anche io il biglietto per Vasco”. La dedica con Albachiara (e la risposta)

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