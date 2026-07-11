Hashish nello zaino ad Avellino | denunciato un 19enne

Da puntomagazine.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è stato denunciato dai Carabinieri ad Avellino per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un controllo nel centro cittadino, è stato trovato con hashish nello zaino. La sostanza è stata sequestrata. Il ragazzo è stato portato in caserma per le formalità di rito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Avellino, controlli dei Carabinieri in centro: 19enne denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Fermato durante un controllo nel centro cittadino. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 19enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri nel centro del capoluogo irpino, durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della Sezione Radiomobile. A darne notizia una comuncazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino L’atteggiamento sospetto e la perquisizione. I Carabinieri hanno notato il giovane mentre si aggirava a piedi con un comportamento ritenuto sospetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Avellino.

hashish nello zaino ad avellino denunciato un 19enne
© Puntomagazine.it - Hashish nello zaino ad Avellino: denunciato un 19enne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cento grammi di hashish e contanti nello zaino: 19enne arrestato dai carabinieri dopo una fuga in autoUn 19enne ospite di un centro di accoglienza è stato arrestato dai carabinieri dopo una fuga in auto.

Novanta grammi di hashish nello zaino: scatta la denunciaUn giovane di 19 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Avellino per aver trovato nel suo zaino 90 grammi di hashish.

Temi più discussi: Viaggio con mezzo chilo di hashish nello zaino, arrestato a Bastogi; Hashish e bilancino nello zaino: arrestato un ventenne a Quartu; Dalla Calabria a Roma con mezzo chilo di hashish nello zaino: Arrestato; Bolognina, 17enne arrestato con un chilo e mezzo di hashish nello zaino.

hashish nello zaino adDalla Calabria a Roma in treno con hashish nello zaino: arrestatoDalla Calabria a Roma con mezzo chilo di hashish. Ad arrestare il 38enne calabrese sono stati gli agenti della Sezione Volanti della polizia di Roma, insospettiti dall’arrivo di un taxi in una delle p ... corrieredellacalabria.it

Avellino, sorpreso con un panetto di hashish nello zaino: 19enne denunciato dai CarabinieriI Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 19enne del posto, ritenuto responsabile di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze ... napolivillage.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web