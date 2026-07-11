Hashish nello zaino ad Avellino | denunciato un 19enne
Un giovane di 19 anni è stato denunciato dai Carabinieri ad Avellino per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un controllo nel centro cittadino, è stato trovato con hashish nello zaino. La sostanza è stata sequestrata. Il ragazzo è stato portato in caserma per le formalità di rito.
Avellino, controlli dei Carabinieri in centro: 19enne denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Fermato durante un controllo nel centro cittadino. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 19enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri nel centro del capoluogo irpino, durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della Sezione Radiomobile. A darne notizia una comuncazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino L’atteggiamento sospetto e la perquisizione. I Carabinieri hanno notato il giovane mentre si aggirava a piedi con un comportamento ritenuto sospetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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