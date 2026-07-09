Un giovane di 19 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Avellino per aver trovato nel suo zaino 90 grammi di hashish. L’operazione è avvenuta durante un controllo di routine. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e il ragazzo è stato segnalato alle autorità competenti per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Nessun’altra persona coinvolta è stata identificata.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 19enne del posto, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, nel pieno centro del capoluogo irpino. Una pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato il giovane mentre si aggirava a piedi con atteggiamento sospetto. L’atteggiamento manifestato dal 19enne ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti e, all’esito della perquisizione, è stato trovato in possesso, all’interno dello zaino, di un panetto di hashish del peso di circa 90 grammi, di un bilancino di precisione e di un coltello a serramanico intriso della medesima sostanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Novanta grammi di hashish nello zaino: scatta la denuncia

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