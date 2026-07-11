Haaland al centro del mondo | omaggiato anche da Google sfida la sua Inghilterra

Da quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Mondiale in corso, Haaland ha segnato sette gol e ha portato la Norvegia ai quarti di finale, dove affronterà l'Inghilterra. La sua prestazione ha attirato l’attenzione anche di Google, che lo ha omaggiato online.

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Miami (USA), 11 luglio 2026 – Tra le tante personalità di spicco di questo Mondiale non si può non citare Erling Braut Haaland, che con i suoi 7 gol ha trascinato la Norvegia ad uno storico quarto di finale contro l'Inghilterra. Il centravanti norvegese, ormai da anni considerato unanimemente come uno dei migliori al mondo, insegue Messi e Mbappé appaiati ad 8 reti nella classifica dei goleador del torneo e sta vedendo aumentare esponenzialmente la sua già ampia popolarità in tutto il pianeta. https:www.quotidiano.netvideola-barba-al-palo-haaland-il-bambino-del-gol-lgfezt1e Oltre che un realizzatore sopraffino, Haaland si sta dimostrando un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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