Haaland al centro del mondo | omaggiato anche da Google sfida la sua Inghilterra
Durante il Mondiale in corso, Haaland ha segnato sette gol e ha portato la Norvegia ai quarti di finale, dove affronterà l'Inghilterra. La sua prestazione ha attirato l’attenzione anche di Google, che lo ha omaggiato online.
Miami (USA), 11 luglio 2026 – Tra le tante personalità di spicco di questo Mondiale non si può non citare Erling Braut Haaland, che con i suoi 7 gol ha trascinato la Norvegia ad uno storico quarto di finale contro l'Inghilterra. Il centravanti norvegese, ormai da anni considerato unanimemente come uno dei migliori al mondo, insegue Messi e Mbappé appaiati ad 8 reti nella classifica dei goleador del torneo e sta vedendo aumentare esponenzialmente la sua già ampia popolarità in tutto il pianeta. https:www.quotidiano.netvideola-barba-al-palo-haaland-il-bambino-del-gol-lgfezt1e Oltre che un realizzatore sopraffino, Haaland si sta dimostrando un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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HAALAND, È IA! ECCO LA VERITÀ SUL MEME CHE HA SPOPOLATO SUL WEB
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Il Ministero dell’Economia aveva espressamente e pubblicamente chiesto loro di rimanere nel Paese. La famiglia Haaland gestisce il proprio patrimonio attraverso una rete di società con sede in Lussemburgo, controllate da una holding familiare. Al centro facebook
CI PENSA SEMPRE HAALANDDDD Non sempre al centro del gioco, ma sempre presente quando è il momento di buttarla dentro. La Norvegia batte 2-1 il Brasile grazie a una doppietta di Haaland e conquista l'accesso ai quarti di finale Qualche rischi x.com
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