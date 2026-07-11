Guillaume Canet ha dichiarato che ha scritto il suo film “Karma” per esprimere il suo amore. L’attore e regista francese ha parlato anche di come si affronta la fine di una relazione, anche se non si propone di offrire istruzioni su come fare. Le sue parole sono state riportate in relazione al suo lavoro cinematografico, senza ulteriori dettagli sul contenuto del film o sui temi trattati.

F orse non affideremmo a Guillaume Canet l’incarico di scrivere un manuale di regia, ma varrebbe la pena di leggere quel che l’attore e regista francese ha da dire su come ci si lascia dopo una storia d’amore. Con stile, con grazia, da artista. Un perfetto gentiluomo di 15 anni: chi è il figlio di Marion Cotillard che ha conquistato Cannes X Leggi anche › Guillaume Canet: “Marion (Cotillard) mi ha risvegliato” . Sulla terrazza dell’hotel di Cannes dove il suo ultimo film da regista, Karma, veniva proiettato fuori concorso, abbiamo registrato questo dialogo. La sua ex compagna e madre dei suoi due figli, la superstar francese Marion Cotillard, protagonista del film, concedeva interviste da un lato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Guillaume Canet, regista di “Karma”: «Ho scritto un film per dirle t’amo»

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