Spagna-Belgio | commenti testuali aggiornamenti gol e statistiche della Coppa del Mondo 2026 con De Bruyne Doku e Fabian Ruiz titolari

La partita tra Spagna e Belgio si gioca a Los Angeles, con la Spagna che potrebbe avanzare verso la semifinale di Coppa del Mondo 2026. In campo, sono titolari giocatori come De Bruyne, Doku e Fabian Ruiz. Sono disponibili aggiornamenti su gol, statistiche e commenti testuali relativi alla partita.

2026-07-10 20:15:00 Il web non parla d’altro: La Spagna può fare un passo avanti verso un’appetitosa semifinale di Coppa del Mondo contro la Francia quando stasera affronterà il Belgio a Los Angeles. I campioni d’Europa si sono mostrati imperiosi dopo aver superato un inizio lento contro Capo Verde e non hanno subito un solo gol durante il torneo. E con Lamine Yamal che non ha ancora raggiunto la massima velocità, gli uomini di Luis de la Fuente dovrebbero fare altro. Il Belgio ha segnato un punto nello scontro degli ottavi di finale con gli Stati Uniti, alimentato dal senso di ingiustizia per la disponibilità di Folarin Balogun in seguito all’intervento di Donald Trump. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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