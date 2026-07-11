Decine di bagagli smarriti ogni giorno causano ritardi e disagi ai viaggiatori. Le compagnie aeree devono affrontare costi elevati per rintracciare, recuperare o risarcire i bagagli persi. Le statistiche indicano che circa il 10% delle valigie viene smarrito durante i voli. Le perdite comportano anche danni all’immagine delle compagnie, con ripercussioni sulla soddisfazione dei clienti. I sistemi di tracciamento migliorano, ma i problemi persistono.

Perdere una valigia è l’incubo di ogni viaggiatore, ma per le compagnie aeree rappresenta un vero e proprio salasso finanziario. A svelarlo è il recente ’Sita Baggage IT Insights Report 2026’, che mette in luce i costi nascosti di un disservizio ancora troppo frequente nei cieli mondiali: ogni singolo bagaglio mal gestito costa ai vettori circa 260 dollari. Si tratta di una cifra enorme se confrontata con i margini del settore, dove il profitto netto medio per passeggero si aggira intorno agli appena 8 dollari. In termini pratici, lo smarrimento di una sola valigia brucia i guadagni generati da oltre 30 posti venduti. Bastano appena cinque bagagli dispersi per azzerare del tutto la redditività di un intero volo, con una cattiva gestione che arriva a fagocitare il 15% dei profitti globali delle compagnie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guaio bagagli smarriti . L’incubo dei viaggiatori rovina le compagnie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il costo nascosto dei bagagli smarriti dalle compagnie aeree: 260 dollari per ogni valigia gestita maleNel 2025, circa 24 milioni di bagagli sono stati smarriti o danneggiati tra i 5 miliardi di passeggeri a livello globale.

Easyjet sotto la lente dell'Antitrust: "Viaggiatori ingannati sul costo dei bagagli in stiva"L'Autorità Garante della Concorrenza ha avviato un'istruttoria contro la compagnia aerea Easyjet, accusandola di aver ingannato i clienti riguardo ai...

Si parla di: Guaio bagagli smarriti . L’incubo dei viaggiatori rovina le compagnie.

Guaio bagagli smarriti . L’incubo dei viaggiatori rovina le compagniePerdere una valigia è l’incubo di ogni viaggiatore, ma per le compagnie aeree rappresenta un vero e proprio salasso ... quotidiano.net

TURISMO - 24 milioni di bagagli smarriti nel 2025Tra valigie danneggiate, ritardate o sparite, il settore aereo lo scorso anno ha perso 6,3 miliardi di dollari. L'Europa resta l'area più critica, mentre Medio Oriente e Asia-Pacifico mostrano la stra ... quotidianocanavese.it