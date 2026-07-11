Griglia di partenza MotoGP GP Germania 2026 | risultati e classifica qualifiche

Le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP Germania 2026 si sono svolte al Sachsenring, con le sessioni Q1 e Q2 appena concluse. La sessione di qualifiche ha determinato i posizionamenti di partenza per la Sprint di oggi e la gara di domani, domenica 12 luglio. I risultati delle qualifiche sono stati resi noti e sono disponibili nella classifica ufficiale, che indica i piloti più veloci in vista delle competizioni successive.

Il Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP della Germania: si è corso al Sachsenring, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 12 luglio. Nella Q1 hanno passato il turno l’italiano Francesco Bagnaia, primo, ed il transalpino Fabio Quartararo, secondo, entrambi alla Q2, mentre sono usciti di scena altri due azzurri impegnati, ovvero Luca Marini, 14° con la Honda, ed Enea Bastianini, 17°. GRIGLIA DI PARTENZA GP GERMANIA MOTOGP 2026. 13 Joan MIR (Q1) 14 Luca MARINI... 🔗 Leggi su Oasport.it

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