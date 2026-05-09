Griglia di partenza MotoGP GP Francia 2026 | risultati e classifica qualifiche

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sul circuito di Le Mans si sono svolte le qualifiche del Gran Premio di Francia 2026, penultima tappa del Campionato Mondiale MotoGP. I piloti hanno affrontato le sessioni di prove ufficiali per determinare le posizioni di partenza in vista della gara di domani. La classifica delle qualifiche riflette le performance ottenute nelle varie sessioni, con alcuni piloti che sono riusciti a conquistare i tempi migliori.

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Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Francia 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Francia 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. GRIGLIA DI PARTENZA GP FRANCIA MOTOGP 2026. 13. Raul Fernandez (Aprilia) 14. Enea Bastianini (KTM) 15.🔗 Leggi su Oasport.it

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