Grassi ANPE | Pedagogisti e docenti devono collaborare non contrapporsi INTERVISTA

La presidente dell’Associazione Nazionale Pedagogisti ha affermato che pedagogisti e docenti devono lavorare insieme, evitando opposizioni. Ha commentato la proposta di legge regionale per il Servizio di pedagogia scolastica, rispondendo alle critiche sollevate dall’Associazione delle Persone con Disabilità Intellettiva. Ha anche chiarito le funzioni di pedagogisti, educatori e psicologi all’interno delle scuole, sottolineando l’importanza di una collaborazione tra queste figure professionali.

La presidente dell’ANPE interviene sulla proposta di legge regionale per il Servizio di pedagogia scolastica, risponde alle critiche dell’APEI e spiega il ruolo di pedagogisti, educatori e psicologi nella scuola. Dott.ssa Grassi, partiamo dalla proposta di legge per il Servizio di pedagogia scolastica nella Regione Lazio. L’ANPE ha fornito supporto tecnico al consigliere Cosimo Mitrano. Cosa spinge la vostra associazione a sostenere con convinzione questa iniziativa? La nostra convinzione nasce da una visione chiara: la scuola ha bisogno di un supporto pedagogico strutturato e stabile. Non si tratta di un lusso, ma di una necessità per rispondere alle nuove sfide educative e sociali che gli istituti si trovano ad affrontare quotidianamente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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