GPS docenti 150 preferenze tutti gli appuntamenti di QUESTION TIME dal 13 luglio al 28 luglio | le risposte ai vostri quesiti

Le domande per la scelta delle 150 preferenze relative alle supplenze da GPS e GaE saranno aperte da giovedì 16 luglio. Nel periodo dal 13 al 28 luglio si terranno tutti gli appuntamenti di Question Time, un format di consulenza trasmesso sui canali social come Facebook e YouTube.

Le domande per la scelta delle 150 preferenze relative alle supplenze da GaE e GPS partiranno giovedì 16 luglio. Come di consueto, la redazione di Orizzonte Scuola organizza Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). Nel corso delle varie dirette verranno esaminati i quesiti più ricorrenti, fornendo indicazioni operative per la corretta compilazione delle preferenze. Un’occasione imperdibile per ottenere risposte chiare e tempestive. Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: riconoscere, prevenire e intervenire. Percorso di formazione in 3 incontri per docenti e per la... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili

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