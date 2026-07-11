Gocce di vita premiata dai Lions
L’Associazione Gocce di Vita-OdV ha ricevuto il premio Melvin Jones Fellow, la più alta onorificenza dei Lions Club. La consegna è avvenuta alla presidente dell’associazione, Franca Trampi, da parte del Governatore della Toscana e del presidente della sezione locale. L’evento si è svolto in presenza di rappresentanti Lions e membri dell’associazione. La premiazione riconosce l’impegno nel settore sociale e umanitario.
L’ Associazione Gocce di Vita-OdV ha ricevuto il premio Melvin Jones Fellow, massima onorificenza assegnata dai Lions Club. È stato consegnato alla presidente Franca Trampi dal Governatore della Toscana, Francesco Cottini, e da Antonio Grassotti presidente della sezione di Pescia. Motivo del premio, l’attività svolta a favore dei bimbi d’Apurimac nel corso degli ultimi 21 anni, in particolare col progetto Intercultura, iniziato nel 2021 con la traduzione de ‘Le Avventure di Pinocchio’ nella lingua degli antichi Incas, il quechua. In seguito ne è stata realizzata una versione ridotta in forma trilingue, quechua, spagnolo e italiano, col... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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