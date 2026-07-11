gocce di vita premiata dai lions

Notizia in breve

L’Associazione Gocce di Vita-OdV ha ricevuto il premio Melvin Jones Fellow, la più alta onorificenza dei Lions Club. La consegna è avvenuta alla presidente dell’associazione, Franca Trampi, da parte del Governatore della Toscana e del presidente della sezione locale. L’evento si è svolto in presenza di rappresentanti Lions e membri dell’associazione. La premiazione riconosce l’impegno nel settore sociale e umanitario.