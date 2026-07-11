gli amici delle tartarughe il parco racconta la caretta

Nel Parco di San Rossore è stato individuato il primo nido di tartaruga Caretta caretta nella storia della riserva. La scoperta è avvenuta di recente e ha attirato l'attenzione sulla presenza di questa specie nel territorio. Le autorità locali stanno monitorando da vicino la situazione e hanno preso le misure necessarie per tutelare le uova e le future nascite. La notizia rappresenta un evento inedito per l’area, che si aggiunge ad altri interventi di conservazione delle tartarughe marine.

Dopo che recentemente è stato trovato il primo nido di Caretta caretta nella storia del Parco di San Rossore, le tartarughe marine tornano protagoniste nella tenuta. La rassegna ViviParco 2026 dedica infatti il prossimo appuntamento, a ingresso libero e senza prenotazione, alla Caretta caretta, la specie che negli ultimi anni ha scelto sempre più spesso le coste toscane per nidificare. Martedì alle 18.30, nel giardino di Villa Giraffa, si parlerà di "Il Parco amico delle tartarughe" con il biologo Yuri Galletti, rappresentante di Legambiente Pisa e Toscana. Al centro dell’incontro ci saranno gli ultimi nidi individuati all’interno del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e le attività messe in campo per proteggere questi animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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