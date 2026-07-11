Un ex premier ha commentato sui social le spese militari italiane, sottolineando che mettere in discussione i miliardi destinati alla corsa agli armamenti scatena reazioni forti. Dopo aver partecipato a un programma televisivo, ha scritto che si è creato un “polverone” e che chi critica gli investimenti militari viene attaccato da più parti. Non sono state fornite cifre o dati specifici, né commenti ufficiali sulle spese stesse.

Probabilmente insoddisfatto della sua performance a “In onda”, la trasmissione di La7, Giuseppe Conte è voluto tornare sull’argomento. In un lungo post su X ha scritto: “Avete visto che polverone? In Italia basta mettere in discussione i miliardi buttati per la corsa al riarmo per finire bersaglio di attacchi da tutte le direzioni”. Da qui il riproporre un suo vecchio cliché. Ma come sono buoni questi russi! Chi li dipinge per quello che effettivamente sono, lo fa solo per fare un favore “ai potenti comparti industriali e finanziari che ne traggono profitto economico”. Più o meno dei prezzolati al servizio dei padroni delle ferriere. “Basterebbe” infatti “costruire una difesa comune europea per un notevole risparmio di spese militari”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Giuseppe Conte e le spese militari che non quadrano. I calcoli di Polillo

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