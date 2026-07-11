Durante un controllo in un campo rom nella zona Asi di Giugliano, le forze dell'ordine hanno scoperto che 26 capifamiglia avevano collegato illegalmente la corrente elettrica per alimentare le abitazioni. Sono stati denunciati per furto di energia elettrica e reati ambientali. L'operazione fa parte di un’azione più ampia dei Carabinieri volta a contrastare irregolarità e attività illecite nella zona.

Nuovo blitz delle forze dell'ordine in un campo rom della zona Asi di Giugliano nell'ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri per contrastare reati ambientali, furti di energia elettrica e altre irregolarità. L'operazione ha visto impegnati i militari della Compagnia di Giugliano, con il supporto del Reggimento Campania, dei Carabinieri Forestali di Napoli, del Nucleo Operativo Ecologico (NOE), della Polizia Municipale di Giugliano e dei tecnici di E-Distribuzione. L'aspetto più rilevante dell'operazione riguarda il furto di energia elettrica. I militari hanno denunciato 26 capifamiglia, ritenuti responsabili di aver realizzato allacci abusivi alla rete di illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, corrente rubata per alimentare il campo rom in zona ASI: denunciati 26 capifamiglia

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