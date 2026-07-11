Andrea Bagioli ha vinto la quarta tappa del Giro d’Austria 2026, dopo quasi tre anni dall’ultima vittoria. Il corridore italiano della Lidl-Trek ha regolato in una volata a ranghi ristretti gli avversari americani Kevin Vermaerke e Andrew August sul traguardo di Steyr.

Dopo quasi tre anni dall’ultima vittoria, finalmente Andrea Bagioli torna al successo nella quarta tappa del Giro d’Austria 2026. Il corridore italiano della Lidl-Trek fa festa sul traguardo di Steyr dopo aver regolato in una volata a ranghi ristretti gli americani Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates – XRG) ed Andrew August (Netcompany INEOS). La tappa è stata caratterizzata da una fuga di quattro corridori, che hanno preso anche un vantaggio di oltre tre minuti: l’austriaco Valentin Poschacher e lo slovacco Richard Riska (Hrinkow Advarics), il polacco Piotr Pekala (ATT Investments) ed il tedesco Mauro Brenner (REMBE rad-net). A trentacinque chilometri dalla fine in testa restano solamente Poschacher e Pekala, che lasciano i compagni di fuga, mantenendo comunque due minuti sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Austria 2026, Andrea Bagioli ritrova la vittoria nella quarta tappa

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