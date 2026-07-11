Giro d’Austria 2026 Andrea Bagioli ritrova la vittoria nella quarta tappa
Andrea Bagioli ha vinto la quarta tappa del Giro d’Austria 2026, dopo quasi tre anni dall’ultima vittoria. Il corridore italiano della Lidl-Trek ha regolato in una volata a ranghi ristretti gli avversari americani Kevin Vermaerke e Andrew August sul traguardo di Steyr.
Dopo quasi tre anni dall’ultima vittoria, finalmente Andrea Bagioli torna al successo nella quarta tappa del Giro d’Austria 2026. Il corridore italiano della Lidl-Trek fa festa sul traguardo di Steyr dopo aver regolato in una volata a ranghi ristretti gli americani Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates – XRG) ed Andrew August (Netcompany INEOS). La tappa è stata caratterizzata da una fuga di quattro corridori, che hanno preso anche un vantaggio di oltre tre minuti: l’austriaco Valentin Poschacher e lo slovacco Richard Riska (Hrinkow Advarics), il polacco Piotr Pekala (ATT Investments) ed il tedesco Mauro Brenner (REMBE rad-net). A trentacinque chilometri dalla fine in testa restano solamente Poschacher e Pekala, che lasciano i compagni di fuga, mantenendo comunque due minuti sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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