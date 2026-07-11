Durante un allenamento in uno snowpark, un atleta è caduto mentre praticava snowboard. L’incidente ha causato una frattura alla vertebra cervicale C5 e una diagnosi di tetraplegia incompleta. L’atleta ha espresso il desiderio di tornare in pista.

Mentre si stava allenando in uno snowpark è caduto. La caduta gli ha provocato una frattura alla vertebra cervicale c5 con una diagnosi di tetraplegia incompleta. Ora ha avviato una raccolta fondi per il suo futuro. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Giovanni Murru, l’incidente in snowboard e il desiderio di ricominciare: «Voglio tornare in pista»

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