Giovanni Murru l’incidente in snowboard e il desiderio di ricominciare | Voglio tornare in pista

Da corrieredelveneto.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un allenamento in uno snowpark, un atleta è caduto mentre praticava snowboard. L’incidente ha causato una frattura alla vertebra cervicale C5 e una diagnosi di tetraplegia incompleta. L’atleta ha espresso il desiderio di tornare in pista.

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Mentre si stava allenando in uno snowpark è caduto. La caduta gli ha provocato una frattura alla vertebra cervicale c5 con una diagnosi di tetraplegia incompleta. Ora ha avviato una raccolta fondi per il suo futuro. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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