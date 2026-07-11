Giovani imprenditori del Lazio propongono un patto per l’innovazione e la competitività con l’intelligenza artificiale

Giovani imprenditori del Lazio propongono un accordo di collaborazione tra istituzioni, aziende, università, centri di ricerca e investitori per promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è rafforzare la competitività delle nuove imprese attraverso un impegno condiviso. La proposta mira a creare un rapporto stabile tra le parti coinvolte, con l’intento di sostenere l’innovazione nel settore imprenditoriale regionale.

Sull’innovazione i giovani imprenditori sono pronti a fare la loro parte. Per questo chiedono un patto di corresponsabilità per la competitività delle nuove imprese: un’alleanza stabile tra istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e investitori. È questo il messaggio lanciato dal presidente del gruppo Giovani imprenditori di Unindustria Lazio, Eugenio Samori, dal palco di ARIA, il convegno del gruppo giunto alla sua quarta edizione, dedicata all’intelligenza artificiale: ieri a Ponza c’erano oltre 150 tra imprenditori e rappresentanti istituzionali che hanno parlato della AI e del suo rapporto con il capitale umano. Durante... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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