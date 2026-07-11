Giorgia e Milena falciate a bordo strada a Brivio | Si doveva evitare una tragedia simile

Da ilgiorno.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due genitori hanno commentato che l’incidente che ha portato alla morte delle loro figlie non rappresenta una tragedia inevitabile, nonostante la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per l’autore dell’investimento. La vicenda si è verificata a Brivio, dove le ragazze sono state falciate a bordo strada. I familiari, tramite il loro avvocato, hanno espresso il loro punto di vista in risposta alle opinioni che minimizzano l’accaduto.

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Brivio (Lecco) –  “Non è stata una tragedia, non è capitato”. All’indomani della condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione di chi ha investito ucciso le loro figlie, i genitori di Giò e Mile, tramite il loro avvocato Paolo Bassano, replicano ai “buonisti dell’inevitabile ”. I buonisti dell’inevitabile sono coloro secondo cui la morte d i Giorgia Cagliani e Milena Marangon, inseparabili amiche di 21 anni di Paderno d’Adda che lo scorso 20 settembre a Brivio sono state falciate a bordo strada da un 34enne polacco, sarebbe stata appunto una fatalità. Il legale. “Sia come approccio generale alla vicenda sia nei confronti del soggetto imputato, i familiari delle persone offese hanno sempre mantenuto la volontà di una definizione processuale semplicemente equa, nulla di diverso – spiega l’avvocato –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Giorgia e Milena falciate a bordo strada a Brivio: “Si doveva evitare una tragedia simile”
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