Il camionista polacco che ha investito e ucciso due donne sulla provinciale di Brivio è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione e a tre anni di sospensione della patente. La sentenza è stata emessa dopo il processo, con una pena più severa rispetto a quella richiesta dalla Procura di Lecco. Le vittime sono due donne di 35 e 42 anni, decedute nell’incidente avvenuto circa un anno fa.

Una condanna più pesante di quella chiesta dalla Procura di Lecco. Tre anni e sei mesi di reclusione, oltre a tre anni di sospensione della patente. Con la lettura del dispositivo il giudice per l'udienza preliminare Gianluca Piantadosi ha chiuso il processo, celebrato con rito abbreviato, nei confronti di Krzysztof Jan Lewandowski, il camionista polacco che la sera del 20 settembre 2025 investì e uccise Giorgia Cagliani e Milena Marangon, entrambe ventun anni, mentre raggiungevano a piedi la festa di Brivio. La pena supera la richiesta avanzata dal pubblico ministero Chiara Stoppioni, che nelle scorse settimane aveva sollecitato una condanna a due anni e otto mesi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Milena Marangon e Giorgia Cagliani uccise a Brivio sulla provinciale: tre anni e sei mei al camionista polacco che le investì

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