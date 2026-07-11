Gattuso ha commentato la sua esperienza in Nazionale durante la conferenza stampa di presentazione alla Lazio. Ha affermato che il calcio si basa su episodi e che in quella veste non si può cambiare nulla. Ha anche parlato del suo ritorno in Serie A, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla percezione generale del calcio e sulla sua carriera recente.

di Stefano Cori Gattuso nella conferenza stampa di presentazione alla Lazio ha parlato sia del suo ritorno in Serie A che dell’esperienza in Nazionale. Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, oggi è intervenuto nella sua conferenza stampa di presentazione. L’ex CT della Nazionale ha commentato sia la sua esperienza in azzurro che il ritorno in Serie A. Queste le sue parole: SERIE A – «Ritorno in Serie A dopo 5 anni? Volevo un percorso diverso. Io penso che all’estero si migliora perché abbini la tua cultura e mentalità con qualcosa di nuovo. Noi italiani pensiamo di essere i migliori perché bravi a livello tattico ma il calcio cambia velocemente e queste scelte di ultimi anni era questa: prendere un pezzo da ogni parte per completarmi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gattuso: «Nazionale? Il calcio è composto da episodi e non possiamo farci nulla»

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