Il 10 luglio, Alessandro Gabrielloni ha festeggiato il suo compleanno. La notizia è stata condivisa attraverso i social, dove amici e tifosi hanno inviato auguri. Questa data segna un momento speciale per il calciatore, noto per la sua carriera nel settore sportivo. Non sono stati riportati eventi o celebrazioni ufficiali legate alla giornata, ma solo messaggi di auguri da parte di supporter e conoscenti.

Non potevano mancare i nostri auguri di buon Compleanno al ‘Re di Como’ Gabrielloni. Ebbene sì, per Alessandro Gabrielloni il 10 luglio non è una data qualunque, e nemmeno per il popolo lariano. E’ il giorno in cui si celebra in bello stile una leggenda vivente, l’uomo che ha trasformato la storia recente del Como in una favola sportiva. Alessandro “GabriGol” Gabrielloni (che ha festeggiato in queste ore con la sua fidanzata, che avevamo intervistato in esclusiva.) è molto più di un bomber: è a nostro avviso l’emblema puro della rinascita, della scalata, del sacrificio, dell’identità di un club che ha ritrovato orgoglio e ambizione. Gabrielloni è un esempio da seguire per le nuove generazioni che puntano a diventare protagoniste del pianeta football. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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© Danielebartocciblog.it - Gabrielloni (Como) festeggia il compleanno: dalla D alla A, la scalata del Re

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