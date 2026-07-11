Frecciarossa cresce Viaggi senza cambi tra Puglia e Campania

Da quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La linea alta velocità tra Napoli e Bari ha introdotto la Variante Cancello, una nuova sezione ferroviaria che modifica i collegamenti tra il versante tirrenico e quello adriatico. Questa modifica permette viaggi senza cambi tra Puglia e Campania, migliorando i collegamenti sulla tratta. La variante è entrata in funzione come parte di un potenziamento infrastrutturale volto a rafforzare i collegamenti ad alta capacità tra le due regioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Nuova Linea Alta VelocitàAlta Capacità Napoli – Bari compie un passo avanti sul fronte infrastrutturale con l’entrata in funzione della Variante Cancello, un tassello tecnico progettato per modificare l’assetto dei collegamenti ferroviari tra il versante tirrenico e quello adriatico. L’attivazione di questa sezione di linea consente il passaggio del Frecciarossa diretto tra la Puglia e la Campania senza necessità di cambi intermedi, connettendo sette capoluoghi di provincia: Lecce, Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli. Dal punto di vista ingegneristico e realizzativo, l’intervento ha comportato la messa in esercizio di un nuovo tratto di linea a doppio binario lungo oltre 15 chilometri tra Napoli e Cancello, per un investimento economico complessivo pari a circa 1,1 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

frecciarossa cresce viaggi senza cambi tra puglia e campania
© Quotidiano.net - Frecciarossa cresce. Viaggi senza cambi tra Puglia e Campania
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Alta velocità, Campania e Puglia più vicine: da oggi operativo un nuovo FrecciarossaDa oggi è operativo un nuovo servizio di Frecciarossa che collega Napoli a Lecce, con partenza alle 10.

Dal Duomo alle Dolomiti in 3 ore e mezza senza cambi: arriva il Frecciarossa Milano-Fortezza. Prossima fermata? MonacoDal 20 giugno sarà attivo un nuovo collegamento diretto tra Milano Centrale e Fortezza, che permette di raggiungere la destinazione in circa tre ore...

Argomenti più discussi: Frecciarossa cresce. Viaggi senza cambi tra Puglia e Campania; Nuovo Frecciarossa Napoli-Bari-Lecce: si parte da luglio 2026.

frecciarossa cresce viaggi senzaFrecciarossa cresce. Viaggi senza cambi tra Puglia e CampaniaLa Nuova Linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari compie un passo avanti sul fronte infrastrutturale con l’entrata in ... quotidiano.net

Frecciarossa diretto Lecce-Napoli: dal 1° luglio via ai collegamenti senza cambiTrenitalia ha annunciato l'avvio del Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli, il primo collegamento senza cambi tra i capoluoghi di Puglia e Campania. I biglietti sono già disponibili. Il servizio ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web