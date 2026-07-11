frecciarossa cresce viaggi senza cambi tra puglia e campania

La linea alta velocità tra Napoli e Bari ha introdotto la Variante Cancello, una nuova sezione ferroviaria che modifica i collegamenti tra il versante tirrenico e quello adriatico. Questa modifica permette viaggi senza cambi tra Puglia e Campania, migliorando i collegamenti sulla tratta. La variante è entrata in funzione come parte di un potenziamento infrastrutturale volto a rafforzare i collegamenti ad alta capacità tra le due regioni.

La Nuova Linea Alta VelocitàAlta Capacità Napoli – Bari compie un passo avanti sul fronte infrastrutturale con l’entrata in funzione della Variante Cancello, un tassello tecnico progettato per modificare l’assetto dei collegamenti ferroviari tra il versante tirrenico e quello adriatico. L’attivazione di questa sezione di linea consente il passaggio del Frecciarossa diretto tra la Puglia e la Campania senza necessità di cambi intermedi, connettendo sette capoluoghi di provincia: Lecce, Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli. Dal punto di vista ingegneristico e realizzativo, l’intervento ha comportato la messa in esercizio di un nuovo tratto di linea a doppio binario lungo oltre 15 chilometri tra Napoli e Cancello, per un investimento economico complessivo pari a circa 1,1 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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