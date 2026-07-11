Francia il ritorno di Royal Il rischio è la sfida con l’ex Hollande per l’Eliseo

Da repubblica.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una figura politica francese annuncia il suo ritorno in corsa per la presidenza, dopo vent’anni. La decisione arriva in un momento di incertezza nel panorama politico, con un ex presidente che potrebbe rappresentare un’alternativa significativa. La sua candidatura viene presentata come una soluzione possibile per il partito socialista, che cerca di rafforzarsi in vista delle prossime elezioni. La sfida principale si prevede con un ex presidente in carica, che ha già ricoperto l’incarico in passato.

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Vent’anni dopo la corsa alla presidenza, annuncia di volerci riprovare. E lui si propone come l’opzione di salvataggio per il Ps. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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