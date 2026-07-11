Una figura politica francese annuncia il suo ritorno in corsa per la presidenza, dopo vent’anni. La decisione arriva in un momento di incertezza nel panorama politico, con un ex presidente che potrebbe rappresentare un’alternativa significativa. La sua candidatura viene presentata come una soluzione possibile per il partito socialista, che cerca di rafforzarsi in vista delle prossime elezioni. La sfida principale si prevede con un ex presidente in carica, che ha già ricoperto l’incarico in passato.

Vent’anni dopo la corsa alla presidenza, annuncia di volerci riprovare. E lui si propone come l’opzione di salvataggio per il Ps. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Francia, il ritorno di Royal. Il rischio è la sfida con l’ex Hollande per l’Eliseo

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