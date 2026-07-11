L'ex professore accusato di abusi su sette minori è stato rimesso in libertà dopo la revoca degli arresti domiciliari. Attualmente, non può risiedere nel territorio di provenienza. La decisione fa seguito a una valutazione del tribunale, che ha disposto la fine della misura cautelare. L’indagato non è più sotto restrizioni, ma resta sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi del procedimento legale. La vicenda giudiziaria prosegue con ulteriori accertamenti e udienze.

È tornato in libertà, ma non potrà, per il momento, vivere nel Padovano. Si apre così una nuova fase della vicenda giudiziaria di Francesco Saviane, l’ex insegnante di religione del collegio Barbarigo di Padova e animatore parrocchiale arrestato il 15 maggio scorso con l’accusa di aver abusato sessualmente di sette minorenni, ragazzi e ragazze affidati alla sua attività educativa. Dopo quasi due mesi agli arresti domiciliari – trascorsi inizialmente nella canonica di San Lorenzo ad Albignasego e poi in un’altra località del Veneto – in questi giorni il giudice gli ha infatti revocato la misura cautelare, imponendogli però il divieto di dimora nella provincia di Padova, territorio nel quale, secondo la procura, sarebbero stati commessi i fatti contestati. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Francesco Saviane, l'ex professore accusato di abusi sessuali su sette minori, è libero: revocati gli arresti domiciliari

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EX PROF. DI RELIGIONE ACCUSATO DI ABUSI SU MINORI, IL BARBARIGO: «AGITO SUBITO» | 20/05/2026

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