Umberto Stazzonelli si è unito alla squadra di pallacanestro, portando con sé una altezza di due metri e una giovane età di 22 anni. La sua ultima esperienza è stata in serie A2, dove ha giocato per una squadra di Torino, segnando in media tre punti in 10 minuti di utilizzo e raggiungendo due volte i dieci punti in una singola partita.

Umberto Stazzonelli è un nuovo giocatore della Fortitudo. Guardia-ala di due metri, 22 anni compiuti il 12 febbraio, Stazzonelli è reduce dalla prima stagione in serie A2, nella fila di Torino, dove in 10’ di utilizzo ha segnato tre punti di media, andando due volte in doppia cifra. Esterno dalle grandi doti atletiche si è messo in mostra, in serie B Nazionale, a Casale Monferrato (202425), con quasi 11 punti e 4 rimbalzi a uscita. Ampi margini di crescita per l’esterno romano che a 15 anni ha trascinato Ostia alle finali nazionali, prima di essere reclutato dalle giovanili della Vuelle Pesaro, club con il quale è stato mvp nella vittoriosa Next Gen Cup, nel 2023. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, arriva anche Stazzonelli: "Grande occasione per crescere"

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LA FORTITUDO ANNUNCIA STAZZONELLI Umberto #Stazzonelli è un nuovo giocatore della #Fortitudo #Bologna. Il classe 2004, cresciuto nelle giovanili di #Pesaro, arriva da #Torino e ha firmato un contratto biennale. #FortitudoBologna #Lnp #Basket x.com

Fortitudo, arriva anche Stazzonelli: Grande occasione per crescereUmberto Stazzonelli è un nuovo giocatore della Fortitudo. Guardia-ala di due metri, 22 anni compiuti il 12 febbraio, Stazzonelli è reduce dalla prima stagione in serie A2, nella fila di Torino, dove i ... sport.quotidiano.net

Fortitudo also signs Stazzonelli: A great opportunity to grow.Umberto Stazzonelli è un nuovo giocatore della Fortitudo. Guardia-ala di due metri, 22 anni compiuti il 12 febbraio, Stazzonelli è reduce dalla prima stagione in serie A2, nella fila di Torino, dove i ... sport.quotidiano.net