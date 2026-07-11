flussi energetici e nuove trasmissioni i segreti del marchio

La gamma Dacia 2026 si distingue per la gestione avanzata delle trasmissioni e dei flussi energetici. I motori di punta sono l’hybrid 155 e l’inedito hybrid-G 150 4x4, entrambi caratterizzati da una raffinata tecnologia che ottimizza l’efficienza e le prestazioni. La nuova gamma si focalizza su sistemi di trasmissione che migliorano la distribuzione dell’energia, offrendo soluzioni più avanzate rispetto ai modelli precedenti.

La raffinatezza tecnica della gamma Dacia 2026 risiede nella gestione delle trasmissioni e dei flussi energetici dei suoi motori di punta: l’hybrid 155 e l’inedito hybrid-G 150 4x4. Nel sistema Full Hybrid da 155 cavalli, l’architettura si sviluppa attorno a un cambio automatico Multi-mode privo di frizione tradizionale. Questa trasmissione gestisce in modo del tutto autonomo 2 rapporti dedicati alla trazione puramente elettrica (EV) e 4 rapporti dedicati al motore termico a ciclo Miller. L’avviamento della vettura avviene sempre in modalità elettrica grazie al motore principale da 36 kW (50 CV) e a un secondo motore elettrico che funge da alternatore-motorino d’avviamento ad alta tensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Primordial Black Holes Explode: The Discovery That Reshapes Physics

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